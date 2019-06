Actualidade

Tradição que os organizadores admitem recuar ao século XI, as Bugiadas e Mouriscadas de Sobrado (Valongo) reúnem na segunda-feira quase 800 figurantes cujo esforço físico nas 15 horas da encenação os leva a perderem cerca de cinco quilogramas.

Um teatro vivo, as Bugiadas e Mouriscadas recriam a luta entre bugios (cristãos) e mourisqueiros (infiéis) pela posse da imagem de São João Batista, numa réplica da luta do bem contra o mal, cedo irrompendo pelas ruas de Sobrado, no distrito do Porto, altura em que uma parte do país descansa da noitada de São João.

Entre as 08:00 e as 23:00, cerca de 800 figurantes, divididos em duas fações, desenvolvem encenações contínuas que decorrem em diferentes partes da vila, obrigando-os, em média, a percorrer cerca de 16 quilómetros numa "paixão" que faz com que percam "cerca de cinco quilos" com o esforço físico, disseram à Lusa os reis designados para 2019.