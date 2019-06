Actualidade

A Cinemateca Portuguesa vai mostrar o cinema do realizador francês Jean-Claude Brisseau, em julho, e cruzar géneros clássicos, da comédia ao musical, no ciclo "A Noite", que domina toda a programação do próximo mês, hoje anunciada.

O pensamento do cineasta e ensaísta alemão Alexander Kluge e o regresso das sessões na esplanada são outras propostas da programação, disponibilizada no 'site' da Cinemateca Portuguesa, em Lisboa.

A retrospetiva dedicada a Jean-Claude Brisseau, que morreu em maio, aos 75 anos, apresenta pela primeira vez, em Portugal, grande parte da sua filmografia.