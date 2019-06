Actualidade

No bicentenário de Herman Melville e Walt Whitman, a Universidade de Lisboa (ULisboa) organiza, em julho, um congresso centrado na relação das suas obras com o mar, enquanto a Cinemateca exibe filmes inspirados na obra do autor de Moby Dick.

No ano em que se assinala o bicentenário do nascimento dos escritores que são considerados dois dos maiores vultos da literatura norte-americana do século XIX - Herman Melville (1819-1891) e Walt Whitman (1819-1892) -, o grupo de investigação de Estudos Americanos do Centro de Estudos Anglísticos da ULisboa (CEAUL) organiza o Congresso Internacional "Over_Seas: Melville, Whitman, and All the Intrepid Sailors".

Este encontro, que decorrerá entre 03 e 5 julho, terá como tema central a relação da obra destes poetas com o mar, propondo-se explorar "a estética associada aos oceanos assim como as dinâmicas literárias transnacionais que Melville, Whitman e vários escritores de ambos os lados do Atlântico forjaram", segundo informação disponível na página da universidade.