A edição alemã do "Guia Ler e Ver Lisboa" ("Blicke auf Lissabon"), que vai ser lançada na próxima quinta-feira, é uma "visão diferente" da cidade que pode alargar-se a outras geografias, conta o escritor Afonso Cruz.

"Com o aumento do turismo, e com Lisboa a ser tão procurada por estrangeiros, é normal que os alemães queiram também encontrar outro tipo de visões sobre a cidade e sobretudo sobre a literatura e a ilustração que se estão a fazer em Portugal", revela à agência Lusa Afonso Cruz que, em conjunto com a escritora Patrícia Portela, teve a ideia de criar este guia "diferente", lançado em 2016.

"Eu e a Patrícia Portela tivemos a mesma ideia (...). Fizemos uma espécie de curadoria em que escolhemos as pessoas que haveriam de participar, o modelo em que o livro haveria de ser publicado, quem seria o designer, quem seriam os parceiros, etc.", explica.