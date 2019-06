Actualidade

O festival Jazz im Goethe-Garten (JiGG) regressa com novas tendências do jazz contemporâneo e da música improvisada, de 03 a 12 de julho, ao jardim do Goethe-Institut, em Lisboa, foi hoje anunciado pela organização.

O JiGG, com seis concertos, apresenta "autores-músicos que se têm destacado numa realidade sem dúvida mais alternativa de um jazz da Europa cada vez mais diversificado", explica Rui Neves, diretor-artístico do festival, na apresentação do certame.

A banda portuguesa CAT IN A BAG, composta pelos músicos Bruno Figueira, João Clemente, João Lucas e Duarte Fonseca, abre o ciclo de atuações numa estreia perante público.