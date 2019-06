Liga das Nações

A seleção portuguesa de voleibol deu hoje grande luta à sua congénere de França, mas foi derrotada por 3-0, no segundo encontro no Grupo 15 da quarta jornada da Liga das Nações, em Ardebial, no Irão.

A formação das 'quinas', que na véspera havia perdido com o anfitrião Irão por 3-1, num embate em que teve um ponto para ficar a liderar por 2-0, foi derrotada pelos 'tangenciais' parciais de 25-23 (28 minutos), 26-24 (34) e 25-23 (30).

Alexandre Ferreira e Bruno Cunha foram os melhores pontuadores de Portugal, ambos com oito, face a um conjunto gaulês que contou com 12 de Timothée Carle para somar o oitavo triunfo em 11 encontros na prova.