Actualidade

Um homem foi encontrado morto hoje de manhã na Praia do Cabo Mondego, no concelho da Figueira da Foz, informou o comandante do Porto, Humberto da Silva Rocha.

Segundo o comandante do Porto da Figueira da Foz, a vítima terá cerca de 60 anos, desconhecendo-se a causa da morte.

O alerta foi dado por um transeunte que estava a fazer uma caminhada na marginal e avistou o corpo, confirmado posteriormente pela Polícia Marítima, referiu Humberto da Silva Rocha.