Minsk2019

Portugal começou hoje os II Jogos Europeus com três medalhas, uma de bronze da inevitável Telma Monteiro e uma prata e um bronze do trio da ginástica acrobática, no exercício dinâmico e no equilíbrio, em Minsk.

No judo, Telma Monteiro defendia o ouro de Baku2015 e perseguia o sexto título Europeu: apesar de uma época atípica, afastada dos pódios, a judoca de 33 anos 'apareceu' na hora certa.

Em Minsk, Telma, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Rio2016, somou a 13.ª medalha em outras tantas participações na principal competição continental, já que, no judo, os Jogos Europeus valem como campeonato da Europa.