O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, recebeu uma carta "pessoal" do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com um "conteúdo excelente", informou hoje a agência de notícias oficial norte-coreana, KCNA.

A informação não detalha a data em que a carta foi recebida, nem escrita, mas sustenta que, depois de ler, Kim disse ter mostrado a sua "satisfação".

De acordo com a KCNA, Trump mostrou uma "coragem extraordinária". Kim aprecia o "julgamento político" da carta e acrescentou que "analisará" seriamente o "conteúdo excelente" da mensagem.