Actualidade

Pelo menos 15 pessoas morreram hoje e 24 ficaram feridas no desabamento de um prédio de sete andares em construção na cidade costeira de Sihanoukville, no Camboja, informaram as autoridades locais, em novo balanço.

O anterior balanço apontava para sete mortos.

As autoridades cambojanas disseram que quatro cidadãos chineses envolvidos na construção foram detidos enquanto a investigação sobre o desabamento é realizada.