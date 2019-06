Actualidade

O chefe do estado-maior do exército etíope, o general Seare Mekonnen, foi baleado e está ferido, anunciou o hoje o primeiro-ministro do país, Abiy Ahmed.

Vestido com o uniforme militar, o primeiro-ministro fez uma declaração no canal de televisão estatal da Etiópia, mas não detalhou se os ferimentos do general Seare Mekonnen são graves ou muito graves.

A embaixada dos Estados Unidos em Adis Abeba emitiu alertas após relatos de tiros na capital e violência na cidade de Bahir Dar, no estado regional de Amhara (noroeste).