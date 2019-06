Actualidade

O candidato à presidência da Mauritânia apoiado pelo partido no poder, Mohamed Cheikh El-Ghazouani, reclamou hoje a vitória na primeira volta, numa declaração na presença do chefe de Estado cessante, Mohamed Abdel Aziz, segundo jornalistas presentes.

Mohamed Cheikh El-Ghazouani fez a declaração para uma multidão de apoiantes, na noite de sábado para domingo, baseando-se na contagem de 80% dos votos, justificou. Segundo uma fonte da Comissão Nacional Eleitoral Independente (CENI), o candidato obteve 50,56% dos votos, em 80% dos votos contados, continuando hoje o escrutínio.

As assembleias de voto na Mauritânia abriram no sábado de manhã, às 08:00 de Lisboa, para a primeira volta das eleições presidenciais destinadas a escolher o sucessor de Mohamed Abdel Aziz, há 11 anos no poder e constitucionalmente impedido de se recandidatar.