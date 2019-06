Actualidade

O economista-chefe do banco pan-africano Afreximbank considerou que Angola é hoje um "estudo de caso" no processo político de combate à corrupção e elogiou as reformas feitas pelo Presidente João Lourenço.

"Angola foi sempre um grande destino de investimento. Lembro-me de lá ir quando estava no Banco Mundial e ver uma série de jatos. Mas isso não era investimento certo", recordou Hippolyte Fofack, em entrevista à Lusa, à margem dos encontros anuais do banco que decorreram em Moscovo.

Esse investimento era muito direcionado para o "capital intensivo sem impacto na população", algo que Fofack acredita que vai mudar: "A indústria em que estamos a insistir é de trabalho intensivo que ajuda a reduzir a desigualdade".