O ministro do Interior de Itália e líder da Liga (extrema-direita), Matteo Salvini, pediu hoje ao homólogo da Holanda que receba os 42 migrantes que esperam há 11 dias no Mediterrâneo para desembarcar.

"Escrevi pessoalmente ao ministro holandês, surpreende-me que se tenha desinteressado de um navio que tem a sua bandeira e pertence a uma organização não-governamental alemã e que está há 11 dias no meio do mar", disse Salvini, numa nota enviada aos meios de comunicação.

Na carta, divulgada pelo Ministério do Interior italiano, Salvini afirma que o navio espera "em águas internacionais, a pouca distância de Lampedusa, com 42 migrantes a bordo", com esperança de "obter autorização para desembarcar em Itália".