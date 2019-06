Actualidade

Cerca de 250 mil pessoas pediram hoje em Praga a demissão do primeiro-ministro checo, Andrej Babis, suspeito de fraude com subvenções europeias, na maior manifestação no país desde a queda do comunismo em 1989.

"A julgar pelas fotos aéreas, parece que somos cerca de 250 mil aqui. Vamos ver se chega mais gente", anunciou no início da manifestação Mikulas Minar, membro de uma organização não-governamental que organizou o protesto.

Os manifestantes concentraram-se simbolicamente no local onde decorreram as gigantescas manifestações contra o regime totalitário em 1989 durante as quais o dramaturgo e dissidente Vaclav Havel, futuro presidente da República Checa, se dirigiu à multidão.