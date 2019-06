Minsk2019

O atleta Carlos Nascimento conquistou hoje a primeira medalha de ouro para Portugal, nos 100 metros dos II Jogos Europeus, enquanto a estafeta 4x400 metros mista conseguiu o bronze, aumentando para seis o pecúlio luso em Minsk.

Num formato novo, que até alguns atletas revelam ainda dificuldade em entender - e concordar -, Carlos Nascimento, que fez apenas uma corrida, foi informado que foi o mais rápido de entre os atletas das quatro séries de seis equipas que competiram todo o dia, ficando com o ouro, com o tempo de 10,35 segundos.

Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai tiveram conhecimento do seu bronze pouco depois de correrem os 4x400, após uma prova em 3.19,63. As duas melhores marcas foram alcançadas pela Ucrânia, com 3.17,31, e República Checa, com 3.19,05.