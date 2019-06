Actualidade

O Governador do estado brasileiro do Ceará, Camilo Santana, disse, em entrevista à Lusa, que se sente "triste" pelo facto de o Governo liderado por Jair Bolsonaro não priorizar as relações com países lusófonos, "que demoraram tempo a construir".

"Fico triste porque acho que nós levámos um bom tempo a construir essas parcerias com os países de língua portuguesa, e com outros países, como os da Ásia...) Acho que são importantes as relações internacionais no Governo brasileiro com todos os países, mas nós temos uma relação muito forte com os países de língua portuguesa, e com a América Latina, e é preciso fortalecê-las", afirmou o governador, eleito pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

Camilo Santana espera, no entanto, que com "mais tempo e maturidade" o Brasil consiga alcançar melhores resultados, no que às relações internacionais diz respeito.