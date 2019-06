Actualidade

Os responsáveis pelos recentes protestos em Hong Kong disseram hoje que estão a planear mais manifestações para quarta-feira, na esperança de chamar a atenção dos líderes mundiais que participam da cimeira do G-20, no Japão.

Os dirigentes da Frente Civil de Direitos Humanos esperam que os líderes mundiais reunidos esta semana em Osaka, no Japão, ouçam as preocupações dos manifestantes com o enfraquecimento da autonomia legal da cidade em relação à China continental.

Hoje, estes dirigentes falaram publicamente perto da sede do governo da cidade, onde alguns manifestantes permaneceram, embora os escritórios do prédio já tenham sido reabertos.