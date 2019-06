Actualidade

A presidente da Assembleia-Geral da ONU reitera que a saída para a crise política venezuelana "só pode ser uma" que é "a via pacífica e do diálogo", saudando as várias iniciativas diplomáticas em curso que tentam alcançar tal meta.

"A única maneira é a via pacífica, é a via do diálogo, é a via da negociação", diz Maria Fernanda Espinosa, numa entrevista à agência Lusa, por ocasião da sua visita a Portugal que decorreu entre sexta-feira e domingo.

Questionada sobre os passos que têm sido dados pela ONU em relação ao impasse político que se prolonga há cerca de seis meses na Venezuela, desde a autoproclamação de Juan Guaidó como Presidente interino do país a 23 de janeiro, e ao agravamento da crise humanitária naquele país liderado pelo Governo do Nicolás Maduro, a representante explica que a organização internacional tem vindo a atuar "em dois níveis".