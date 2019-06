Ébola

A epidemia do vírus Ébola já causou 1.506 mortos na República Democrática do Congo (RDCongo), de acordo com o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde do país.

De acordo com a mesma fonte, desde o início da epidemia, declarada em agosto de 2018 na RDCongo, o número de infetados é de 2.239, dos quais 2.145 confirmados em laboratório, 94 casos prováveis, enquanto 621 pessoas já foram curadas.

Segundo o Ministério da Saúde, há 276 casos suspeitos sob investigação e 13 novos casos confirmados em várias localidades da província de Kivu Norte e Ituri: cinco em Lubero, três em Beni, um em Mabalako, um em Mangurujipa, um em Mandima, um em Rwampara e um em Kalunguta.