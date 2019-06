Actualidade

A banda escocesa de 'indie pop' Belle and Sebastian regressa a Portugal, no dia 06 de novembro, para um concerto na Aula Magna, em Lisboa, anunciou hoje a promotora House of Fun.

Belle and Sebastian, "que tem vido a encantar plateias com espetáculos únicos e imprevisíveis", vai apresentar o seu mais recente trabalho "How To Solve Our Human Problems" ("Como salvar os nossos problemas da raça humana", em tradução livre), lançado em fevereiro do ano passado, lê-se no comunicado.

Liderada pelo músico e vocalista Stuart Murdoch, a banda é composta pelo guitarrista Stevie Jackson, a vocalista Sarah Martin, o teclista Chris Geddes, o baterista Richard Colburn e o baixista Bobby Kildea.