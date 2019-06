Actualidade

A taxa de poupança das famílias desceu para 4,5% do rendimento disponível no primeiro trimestre, menos uma décima do que no último trimestre de 2018, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com as Contas Nacionais Trimestrais por Setor Institucional, hoje divulgadas, a taxa de poupança das famílias desceu "marginalmente" em 0,1 pontos percentuais (p.p.), para 4,5% do rendimento disponível entre janeiro e março, face aos 4,6% registados no trimestre anterior.

O gabinete de estatísticas nacional explica que esta evolução resultou do aumento de 0,9% da despesa de consumo final, superior em 0,1 p.p. ao crescimento do rendimento disponível.