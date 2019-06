OE2019

O ministro das Finanças atribuiu hoje o excedente orçamental de 0,4% à "dinâmica da economia e do mercado de trabalho em Portugal", considerando que o valor é "totalmente compatível" com o objetivo do Governo de um défice de 0,2%.

Durante uma conferência de imprensa no Ministério das Finanças, em Lisboa, Mário Centeno considerou que os números hoje revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) "são a demonstração de dois fatores essenciais para a vida de Portugal, hoje, em 2019: a dinâmica da sua economia e do seu mercado de trabalho".

Portugal registou um excedente orçamental de 0,4% do PIB até março, face ao défice de 1% no período homólogo, e melhor do que a meta do Governo para o conjunto do ano, de um défice de 0,2%, segundo o INE.