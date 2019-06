Actualidade

A Câmara de Évora e a associação ambientalista Quercus manifestaram-se contra a prospeção mineira no Alentejo, requerida por uma empresa dos Emirados Árabes Unidos, devido aos riscos ambientais de uma eventual exploração, foi hoje divulgado.

As duas entidades exerceram o direito de pronúncia durante a fase de consulta pública do pedido de prospeção feito pela Exchange Minerals Ltd, cujo prazo já terminou, tendo ambas dado parecer desfavorável.

A atribuição de uma licença "é contrária aos interesses da população do concelho de Évora e da região, pelo que nos pronunciamos desfavoravelmente ao presente pedido", afirma o município, em comunicado enviado à agência Lusa.