Actualidade

A primeira égua que nasceu em Portugal fruto da transferência de um embrião criopreservado, uma técnica de recolha e transferência de embriões, encontra-se de "boa saúde", afirmou hoje o responsável do Centro de Reprodução Animal de Vairão (CRAV).

Em declarações à Lusa, António Rocha afirmou hoje que a poldra Lisa e a sua progenitora, a égua Josefina (o primeiro cavalo a ser produzido com sémen do epidídimo), se encontram de "boa saúde", mas "separadas" do resto da manada.

Nascida no dia 15 de junho, a poldra Lisa tornou-se o "primeiro cavalo em Portugal" resultante da transferência de um embrião criopreservado.