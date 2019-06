Actualidade

Um militar cipriota foi hoje considerado culpado do assassínio de cinco mulheres imigrantes e dois dos seus filhos e condenado a sete penas de prisão perpétua, concluindo um caso que agitou o Chipre e levou a demissões políticas.

"O acusado levou a cabo um plano para matar mulheres indefesas", refere o texto da sentença, citado pela agência de notícias francesa AFP.

Nicos Metaxas, de 35 anos, admitiu a sua culpa no início do julgamento, hoje de manhã, reconhecendo ter matado quatro filipinas, entre as quais uma menina de seis anos, uma romena e a sua filha de oito anos, e uma nepalesa entre setembro de 2016 e o verão de 2018.