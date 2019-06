Actualidade

O livro do escritor português Gonçalo M. Tavares intitulado "Uma Menina Está Perdida no seu Século à Procura do Pai" foi distinguido no México com o prémio para melhor tradução de narrativa, anunciou hoje a Porto Editora.

Segundo o grupo editorial, a edição mexicana daquele romance recebeu o Prémio Belas Artes de Tradução Literária Margarita Michelena 2019, o mais importante prémio de tradução do país.

O júri atribuiu por unanimidade o prémio à tradução de Paula Abramo, estando a cerimónia de entrega prevista para dia 28 de junho, em Hidalgo, tendo enaltecido a "alta qualidade" da tradução.