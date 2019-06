Actualidade

O advogado dos moradores do prédio Coutinho, Magalhães Sant'Ana, disse que a VianaPolis vai hoje cortar o abastecimento de água aos últimos 12 habitantes que se recusam a abandonar o edifício, em Viana do Castelo.

"A VianaPolis, o que nos diz é que as pessoas estão a ser avisadas para sair. Que dentro de umas horas será suspenso o abastecimento de água, a eletricidade dentro de um ou dois dias. As pessoas vão ficar em casa sem quaisquer condições", afirmou hoje à tarde Magalhães Sant'Ana.

Para o advogado, a VianaPolis - sociedade que gere o programa Polis de Viana do Castelo - "está a correr com as pessoas, forçando-as a viver sem condições".