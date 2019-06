Actualidade

O presidente do conselho de administração do organismo cultural Opart, Carlos Vargas, apresentou a demissão do cargo no sábado, verbalmente, à ministra da Cultura, e formalizou-a hoje, por escrito, revelou à agência Lusa.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o conselho de administração do Opart, organismo que tutela o Teatro Nacional de São Carlos e a Companhia Nacional de Bailado, explicou que "Carlos Vargas apresentou verbalmente a sua demissão" a Graça Fonseca, no sábado, e que hoje "formalizou por escrito a referida demissão".

Contactada pela Lusa, fonte do Organismo de Produção Artística (Opart) explicou hoje que os dois vogais da administração, Samuel Rego e Sandra Simões, não apresentaram a demissão do cargo.