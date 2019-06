Minsk2019

Os ginastas Diogo Abreu e Diogo Ganchinho foram hoje quartos na final direta de trampolins sincronizados dos II Jogos Europeus, a escassos 70 centésimos do bronze em Minsk.

A dupla lusa cumpriu a rotina única da final em 50.720 pontos, enquanto a França, medalha de bronze, fez 50.790. A Polónia conaquistou a medalha de ouro com 51.450 pontos e a Ucrânia a de prata com 51.350.

Na terça-feira, Diogo Ganchinho e Diogo Abreu disputam as qualificações do trampolin individual, enquanto Beatriz Martins e Sílvia Saiote competem no sincronizado.