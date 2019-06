Actualidade

O guarda-redes internacional português Eduardo é o novo reforço do Sporting de Braga, informou hoje o clube minhoto da I Liga de futebol, tendo assinado por duas temporadas.

Eduardo, que completa 37 anos em setembro, regressa assim ao Sporting de Braga, depois de já o ter representado em diferentes etapas, a últimas das quais em 2013/14, então por empréstimo dos italianos do Génova.

Na última época, o guardião jogou no Vitesse, da Holanda, emprestado pelos ingleses do Chelsea, tendo realizado 34 partidas em todas as competições.