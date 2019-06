Actualidade

O município de Coimbra aprovou hoje uma despesa de 3,4 milhões de euros em transportes escolares para o próximo ano letivo, para quando está prevista a gratuitidade do serviço para crianças do pré-escolar ao ensino secundário.

Segundo o vereador Jorge Alves, responsável pelo pelouro da Educação, o plano prevê abranger 8.409 alunos, com domicílio fiscal no concelho de Coimbra, desde a paragem mais próxima do seu local de residência até ao estabelecimento de ensino que frequenta.

A proposta do executivo municipal foi hoje aprovada por maioria, na sessão de câmara quinzenal, com a abstenção dos dois vereadores do movimento Somos Coimbra, que o desenvolvimento de um estudo piloto aplicado a uma ou algumas escolas do 1.º ciclo e ou pré-escolar, com oferta de transportes escolares porta a porta.