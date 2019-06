Actualidade

O português Frederico Morais está mais motivado para lutar pela requalificação para o Circuito Mundial de surf (CT), depois de ter alcançado no domingo as meias-finais do Rio Pro, revelou hoje à agência Lusa o surfista de Cascais.

"A sensação é ótima. É um grande resultado. Foi-me dada esta oportunidade de competir no Rio Pro e acho que aproveitei da melhor forma. Sabia que ia ser um campeonato difícil, como eu tenho pouco 'seeding' [classificação no 'ranking' da elite mundial] ia apanhar nomes bastante sonantes em todos os 'heats' que fosse fazer, e cada 'heat' que fiz foi um desafio", destacou.

Depois de deixar pelo caminho alguns dos favoritos à vitória na etapa brasileira, e até ao título mundial, como Ítalo Ferreira (Brasil) ou Julian Wilson (África do Sul), Morais perdeu apenas nas meias-finais frente ao brasileiro Filipe Toledo, que se sagrou campeão deste evento disputado na Praia de Saquarema (Rio de Janeiro) pelo segundo ano consecutivo.