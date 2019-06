Actualidade

O Presidente da República afirmou que a inauguração, hoje, em Serralves, da Casa do Cinema Manoel de Oliveira "faz justiça" ao "maior e mais reconhecido cineasta" português, ao cinema nacional e à cidade do Porto.

"Faz-se enfim justiça com a inauguração da Casa do Cinema Manoel de Oliveira. Justiça ao nosso maior e mais reconhecido cineasta, justiça ao nosso cinema, que temos o dever de defender e de preservar, e justiça ao Porto, cidade berço do cinema português", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa durante a cerimónia de abertura ao público do espaço, assinado pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira.

Convicto de que "Manoel de Oliveira estará muito feliz pela justiça" que lhe foi prestada "no dia de São João, padroeiro da cidade do Porto", o chefe de Estado recordou o cineasta enquanto "artista fiel às suas ideias e obsessões", cujo "verdadeiro continente submerso que é a obra que não chegou a ser filmada" encontra na Casa do Cinema agora inaugurada "o seu lugar natural".