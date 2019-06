Actualidade

A assembleia-geral de acionistas da Nissan aprovou hoje a reforma dos seus órgãos de gestão para prevenir a concentração de poder que acumulou até 2018 o ex-presidente, Carlos Ghosn, acusado de crimes financeiros.

A votação foi realizada no final da assembleia-geral ordinária da Nissan na cidade de Yokohama, a sul de Tóquio, que durou duas horas e meia e contou com a presença dos altos quadros da Nissan e do seu aliado, a Renault.

Os acionistas aprovaram a criação de três comités. Um deles ficará responsável pela nomeação de cargos, outro pelas remunerações e o terceiro pela auditoria interna.