Actualidade

O presidente do banco pan-africano Afreximbank, Benedict Oramah, espera que a zona de livre-comércio africana, recentemente criada, evolua para um mercado comum no prazo de sete anos.

Em entrevista à Lusa, à margem dos encontros anuais do banco, que decorreram em Moscovo, o responsável do banco disse que os chefes de Estado africanos que assinaram o tratado de livre-comércio e livre-circulação entre países (AfCFTA, na sigla em inglês) "não puseram um prazo", mas espera "que em sete anos haja um mercado comum" em África.

No dia 30 de maio, entrou em vigor a AfCFTA, que junta o Gana, Quénia, Ruanda, Níger, Chade, República do Congo, Djibuti, Guiné-Conacri, Essuatíni, Mali, Mauritânia, Namíbia, África do Sul, Uganda, Costa do Marfim, Senegal, Togo, Egito, Etiópia, Gâmbia, Serra Leoa, República Saarauí, Zimbabué e Burkina Faso.