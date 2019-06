Actualidade

O presidente do banco pan-africano Afreximbank, Benedict Oramah, afirmou que o reforço das relações entre África e a Rússia obedece às necessidades dos dois blocos económicos.

"A decisão de nos voltarmos a ligar tem uma premissa de cooperação económica: a Rússia tem necessidade de parcerias de abrir os seus mercados, tal como a áfrica precisa de parcerias", afirmou à Lusa o dirigente do banco pan-africano com sede no Cairo que tem como principal foco o financiamento e promoção do comércio e investimento no continente.

Em Moscovo, o Afreximbank organizou as jornadas em Moscovo a pedido do Governo da Federação Russa, que elegeu 2019 o ano da cooperação com África, recuperando uma ligação política e económica que remonta às relações da União Soviética com o processo de combate ao colonialismo europeu, no século XX.