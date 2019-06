Actualidade

A GNR acredita que desmantelou uma rede criminosa que se dedicava à prática de roubos e de furtos a idosos, com a detenção hoje de 13 dos elementos, durante uma operação nos distritos de Lisboa e de Setúbal.

Em declarações à agência Lusa, o porta-voz da Unidade de Intervenção da GNR, Tenente-Coronel Carlos Almeida, explicou que, além dos 13 elementos já detidos, de nacionalidade portuguesa, é previsível que no decorrer do dia de hoje sejam detidos mais três suspeitos de pertencerem a esta rede criminosa.

O oficial referiu que os 16 suspeitos no total, 12 mulheres e quatro homens, com idades entre os 20 e os cerca de 40 anos, já tinham todos antecedentes criminais por roubos e furtos, acrescentando que, no âmbito deste inquérito, "há vários" outros arguidos constituídos, os quais se encontram em prisão preventiva ou em prisão domiciliária ao abrigo de outros processos.