Actualidade

O BE vai apresentar hoje no Parlamento um projeto de resolução sobre os funcionários judicias disse à Lusa o deputado José Manuel Pureza considerando inaceitável a "aritmética" na integração do suplemento de ordenado destes trabalhadores.

"Isto não é aceitável. Reduzir a remuneração total dos funcionários [judiciais] é inaceitável e, portanto, nós hoje vamos dar entrada de um projeto de resolução que recomenda ao Governo que faça a integração. Mas que não faça aquela operação aritmética de dividir por 14 meses que resulta na diminuição de salário. Que seja uma integração plena", disse José Manuel Pureza do Bloco de Esquerda (BE) que esteve presente na concentração que assinala, em Lisboa, o primeiro dia de paralisação.

O sindicato marcou cinco dias alternados, uma vez que a greve de 24 horas não tem serviços mínimos face aos recentes acórdãos do Tribunal da Relação de Lisboa.