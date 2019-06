Actualidade

Uma exposição que usa tecnologias digitais e de 'media art' para proporcionar uma experiência imersiva do visitante em 35 obras da pintora Maria Helena Vieira da Silva é inaugurada na quarta-feira, no Centro Comercial Colombo, em Lisboa.

"Vieira da Silva. Exposição imersiva na obra da artista" é inaugurada nesse dia, às 18:00, no âmbito da iniciativa "A Arte Chegou ao Colombo", em 9.ª edição. A mostra ficará patente até 26 de agosto, de acordo com a organização.

O projeto será concretizado num museu temporário que estará no interior do Centro Comercial Colombo, com as obras de Vieira da Silva a ser alvo de animações, efeitos e desconstruções pela dupla criativa Oskar & Gaspar, com banda sonora de Rodrigo Leão.