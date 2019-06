Minsk2019

Portugal apurou-se hoje para a final da competição mista de judo dos II Jogos Europeus, ao vencer a Holanda por 4-2, e vai disputar o título europeu com Rússia ou Bielorrússia.

Nas meias-finais da competição, que decorre em Minsk, Jorge Fernandes, Bárbara Timo, Rochele Nunes e Telma Monteiro venceram os seus combates, Anri Egutidze e Jorge Fonseca perderam e deixaram o resultado em 3-2.

No desempate, na categoria de -57 kg, Telma Monteiro reencontrou a holandesa Sanne Verhagen, a quem tinha vencido no sábado a medalha de bronze nos -57 kg, e deu a vitória à equipa lusa já no prolongamento.