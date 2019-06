Actualidade

O programa Escola Azul pretende chegar, em 2020, a um total de 200 escolas de todo o país para promover a literacia do mar, anunciou hoje, em Viana do Castelo, a ministra do Mar.

"A Escola Azul é um bom projeto que atinge objetivos e em que é preciso investir e que é preciso continuar a disseminar não só em termos de número de escolas envolvidas - pretendemos atingir 200 escolas em 2020 - mas nas abordagens da economia azul que devem ser feitas", afirmou Ana Paula Vitorino.

A ministra do Mar, que falava aos jornalistas na biblioteca de Viana do Castelo, no final de um 'workshop' intitulado "Estratégia Nacional do Mar 2020-2030: Educação e Literacia do Oceano", adiantou que "além do que está a ser feito nas escolas, com a parceria dos municípios", o objetivo passa por "aumentar a participação das empresas, apelando ao seu sentido cívico e de cidadania".