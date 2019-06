Actualidade

O presidente da Comissão Oeste Africana sobre Drogas disse hoje que a guerra contra a droga falhou, defendendo uma nova abordagem que separe traficantes de consumidores e aposte na descriminalização do consumo e no tratamento dos toxicodependentes.

"A guerra contra as drogas, baseada na proibição, na prisão e em alguns casos no assassínio, falhou. Se fazemos as mesmas coisas repetidamente e com os mesmos resultados que não satisfazem as necessidades, então temos de fazer alguma coisa diferente", disse Olusegun Obasanjo.

O também ex-chefe de Estado da Nigéria falava em entrevista à agência Lusa, em Lisboa, onde se encontra para participar numa conferência da Comissão Global de Política sobre Drogas, em que será apresentado um novo relatório deste organismo que pretende demonstrar como a proibição do consumo está a contribuir para o agravar do "problema mundial da droga".