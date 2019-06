Actualidade

O Irão libertar-se-á "resolutamente" de dois outros dos seus compromissos no quadro do acordo internacional sobre o seu programa nuclear "a partir de 07 de julho", noticiou hoje a agência iraniana Fars, citando um alto responsável iraniano.

O responsável disse estar cansado da "insolência" dos europeus, segundo a Fars.

Teerão anunciou a 08 de maio que deixaria de respeitar dois dos seus compromissos no âmbito do acordo, renunciando a limitar as suas reservas de água pesada e de urânio enriquecido.