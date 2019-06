Moçambique/Dívidas ocultas

O Governo moçambicano vai recorrer a especialistas em direito constitucional e internacional para perceber as implicações do acórdão do Conselho Constitucional que considera nulo o empréstimo e as garantias soberanas conferidas pelo Estado à empresa Ematum, disse hoje fonte oficial.

"Neste momento, precisamos de conselhos de especialistas em direito constitucional e internacional para ver as implicações disso. Isto para evitar que se resolva internamente o problema, mas lá fora o país continue numa situação insustentável", disse o ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane, à margem das celebrações centrais do Dia da Independência, que hoje se assinala em Moçambique.

Em causa está a decisão do Conselho Constitucional de Moçambique de declarar nulos os empréstimos e as garantias soberanas conferidas pelo Estado no valor de 726,5 milhões de dólares (646,7 milhões de euros) à empresa estatal Ematum.