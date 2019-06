Actualidade

O Governo assumiu hoje a disponibilidade para incluir as sugestões do PSD ao decreto-lei das terras sem dono conhecido, reiterando que a suspensão deste diploma, proposta pelo PCP, colocaria em causa a concretização da reforma da floresta.

"O Governo esteve atento, não apenas ao repto do PSD, mas também às sugestões, e estamos disponíveis para as incluir numa alteração ao decreto-lei", afirmou o ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, responsável por coordenar um conjunto de trabalhos sobre a reforma da floresta, articulando atividades entre vários ministérios.

Em declarações à agência Lusa, Pedro Siza Vieira disse que, no âmbito dos contactos entre PS e PSD sobre as terras sem dono conhecido, teve conhecimento das sugestões do PSD, "no sentido de deixar mais claro, no diploma do Governo, algumas matérias que carecem de intervenção".