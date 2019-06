Actualidade

A deputada Satu Camará, do Movimento para a Alternância Democrática da Guiné-Bissau (Madem-G15), foi hoje eleita segunda vice-presidente do parlamento guineense, com 54 votos a favor.

"A deputada foi eleita com 54 votos dos deputados da maioria parlamentar", disse à Lusa fonte da Assembleia Nacional Popular.

Segundo a mesma fonte, os deputados do Madem-G15 e do Partido de Renovação Social (PRS) abandonaram o hemiciclo na altura da votação em protesto, porque também queriam votar um nome para o primeiro secretário da mesa, algo que "não estava na ordem do dia".