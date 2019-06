Actualidade

O presidente do PSD, Rui Rio, disse hoje que o partido está "disponível para revisitar algumas áreas" da Lei de Bases da Saúde, enumerando a questão das parcerias público-privadas (PPP), direitos dos cidadãos, saúde pública e bem-estar.

Rui Rio, que falava no Porto em conferência de imprensa, referiu esta tarde que "o PS fez uma negociação exclusiva com PCP e BE" e que "a maioria das propostas do PSD" para a Lei de Bases da Saúde "foram reprovadas", mas mostrou-se disponível para "revisitar algumas áreas".

"Agora, o PS disse publicamente que estaria disponível para revisitar as votações no sentido de se conseguir uma Lei de Bases com maioria no parlamento, neste caso com o PSD. Nós estivemos a fazer o levantamento do que foi reprovado no grupo de trabalho e estamos a comunicar ao PS que estamos disponíveis para revisitar as votações em três áreas fundamentais", disse Rui Rio.