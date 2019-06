Incêndios

A população da aldeia de Marinha de Vale do Carvalho, na Sertã, sem telefone e internet desde outubro de 2017, na sequência de um incêndio, aprovou uma solução para a reposição das telecomunicações, disse hoje o presidente da Câmara.

"A proposta que a Altice apresentou na sexta-feira junto da população, em reunião que decorreu na aldeia juntamente com a Câmara e a junta de freguesia, é a de instalar fibra ótica na localidade muito em breve, solução que vai ao encontro do que as pessoas pretendiam, que era terem comunicações de qualidade", disse hoje à Lusa José Farinha Nunes, presidente daquele município do distrito de Castelo Branco.

O autarca disse ainda que "não há uma data precisa" para o restabelecimento das telecomunicações naquela aldeia, onde habitam cerca de duas dezenas de pessoas, tendo referido, no entanto, que os técnicos "estão no local a fazer o levantamento dos trabalhos que serão necessários realizar" no terreno e que as pessoas estão satisfeitas.