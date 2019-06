Actualidade

A realização do festival RFM Somnii na praia da Figueira da Foz, distrito de Coimbra, está garantida por mais cinco anos, até 2024, e o apoio público da edição deste ano, hoje apresentada, triplica face a 2018.

Intervindo na sessão de apresentação da oitava edição do evento, sétima consecutiva na Figueira da Foz, o presidente da autarquia Local, Carlos Monteiro, anunciou um novo protocolo com a organização do Somnii - o anterior vigorava até 2020 - que estende o apoio ao festival por mais cinco anos, com 210 mil euros este ano, acrescidos de apoio logístico.

Sobre o montante dos apoios públicos, Carlos Monteiro lembrou que, até agora, o festival, mediante protocolo, recebia da autarquia 20 mil euros anuais e vai passar a receber 70 mil euros, mantendo-se o apoio de 50 mil euros do Turismo Centro de Portugal, o que totaliza 120 mil euros. A este montante acresce o apoio logístico camarário, que Carlos Monteiro estimou em "dezenas de milhar de euros", embora não revelando uma cifra exata.